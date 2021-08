Ikkunasta sisään murtautunut varas vei Sannan autonavaimet – vakuutus ei korvaa 8000 euron Kiasta senttiäkään

Autovakuutus ei korvaa

Naisen yllätykseksi Pohjolan Vakuutuksesta tuli kaksi erilaista vastausta liittyen murron korvauksiin. Aholla on sekä Pohjolan kotivakuutus että autovakuutus.

– Jos auto on varastettu avaimia käyttäen, se pitää olla tapahtunut murron yhteydessä, jossa on rikottu lukkoja tai rakenteita, Aho kertoo vakuutusyhtiön työntekijän kertoneen.

Pykälä kummaksuttaa

– Tämä on tosi kummallista. Sekö on sitten ihan okei mennä toisen ikkunasta sisään ja varastaa sieltä autonavaimet ja viedä auto?, Aho ihmettelee.

Aho pitää linjausta erikoisena, etenkin siksi, että asunnossa on käynyt myös poliisi ja rikostutkinta. He löysivät sisältä varkaan kengänjälkiä.

– Sitten tuollaisessa tilanteessa vain vedotaan rajoituksiin mitä on ollut, eikä korvata mitään. Se on minusta outoa, yrittäjä sanoo.

Vakuutusyhtiö kommentoi

Hän kuitenkin vahvistaa, että autovakuutuksen varkausvakuutus korvaa auton omilla avaimilla tapahtuneen varastamisen vain, jos avaimet on saatu haltuun murtautumisen yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstöllä.

– Murtautumisella on ehdoissa kerrottu tarkoitettavan sitä, että lukittuun tilaan on päästyväkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä on jäänyt murtojäljet, Uimonen kertoo.