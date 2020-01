Ikärajoista hiiltyvät vanhemmat ovat jo ilmiö elokuvateattereissa: Työntekijät kärsivät huonosti käyttäytyvistä ja aggressiivisista asiakkaista – vaikuttaa jo työhyvinvointiin

Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistisen mukaan vanhemmat ovat kautta aikain valittaneet ikärajoista, mutta uutta on se, että muutamissa elokuvateattereissa valittaminen on ollut niin aggressiivista, että se on alkanut vaikuttaa jo työntekijöiden hyvinvointiin.

Koistinen on kuullut tapauksista, joissa ikärajajoustoa on yritetty kiertää, siten, että vanhemmat ovat ostaneet lipun elokuviin ja yrittäneet sitten jättää lapsen keskenään teatteriin.

– Tästä on sitten suututtu ja syytetty elokuvateatterin henkilökuntaa pikkumaisuudesta. Henkilökunta on sitten yrittänyt parhaansa mukaan selittää, että lakia pitää noudattaa.

Pahimmillaan vaihdetaan työpaikkaa



– Ikävimpiä tilanteita ovat sellaiset, joissa vanhemmat eivät hyväksy sitä, että ikärajat ovat heidän lastensa parhaaksi ja että kyseessä on laki. Yksittäisiä tapauksia on melko paljon, ja erityisesti ne kertautuvat silloin, kun on jokin suosittu elokuva kyseessä, kuten tällä hetkellä on Frozen 2. Monia kaksivuotiaitakin on yritetty tuoda Frozeniin.