Mittava asenneongelma riivaa nuorisokotityötä: Lapsiasiavaltuutetun mukaan ihmisen oikeuksia ja lakia ei kunnioiteta – "Asenne ei voi olla, että lapset ovat sietämättömiä"

Nuorisokoti Jaloversoon Hollolaan tehdyssä yllätystarkastuksessa on löytynyt lukuisia epäkohtia ja nöyryyttäviä käytäntöjä. Nuoret eivät ole saaneet esimerkiksi halata toisiaan eivätkä tytöt säilyttää kuukautissuojia omissa huoneissaan.

– Yllättää se, että vaikka kahden vuoden aikana on annettu toistuvasti huomautuksia ja tehty valvontaraportteja, niin käytäntöjä jatketaan edelleen. Se kielii vakavasta asenneongelmasta – ei ole otettu muille laitoksille annettuja huomautuksia. Ei kunnioiteta ihmisen perusoikeuksia eikä lakia, Pekkarinen sanoi MTV Uutisten Livelle.

Pommiin nukkuvalta otetaan puhelin pois

Lapset kertoivat muun muassa "nukkuillasta". Sääntö tarkoittaa, että jos lapsi myöhästyy aamupalalta (eli nukkuu pommiin) tai nukkuu aamupalan jälkeen, on seuraamuksena "nukku".

Nukkuiltana lapsi menee kello kahdeksan omaan huoneeseen ja luovuttaa puhelimensa työntekijöille. Nukkuiltana muu tekeminen tai oleskelu yleisissä tiloissa on kiellettyä.

Lapset kertoivat, että laitoksessa on erilaisia sääntöjä ja ohjaajat soveltavat niitä eri tavoin. Lasten mielestä säännöt ovat sekavia.

– Nämä eivät ole mielipideasioita tai tahdon asioita. Meillä on YK:n lapsenoikeuksien komitea, joka edellyttää, että valtiot huolehtivat lapsista, jotka on otettu huostaan. Tilanteeseen on tultava muutos.