Iivo Niskasen shokki-ilmoitus romuttaa koko kauden – "Palkkapäivä jää kokonaan näkemättä"

– Totta kai se on iso pettymys. Kun tänä vuonna ei ole arvokisoja, on maailmancup ykköstavoite ja tällä poisjäännillä se nyt romuttuu, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoo.

Tour de Skillä jaetaan tämän kauden suurimmat rahapalkinnot. Koko kiertueen voitosta saa noin 86 000 euroa. Sen lisäksi jokaisen kilpailun ykkössijasta kilahtaa tilille reilut 3 000 euroa, joten yhteensä tourilta on mahdollista lihottaa tilipussia yli 100 000 eurolla.

– Sekin on iso pettymys, että ei pääse muhkeista palkinnosta kamppailemaan. Kuitenkin kun urheilijat työkseen hiihtävät, haluaisi siitä palkan saada, Isometsä muistuttaa.

– Tällä kaudella isoin palkkapäivä on Tour de Skillä, ja se jää nyt kokonaan näkemättä.

Niskasen tavoite ennen kauden alkua oli maailmancupissa ja Tour de Skillä. Suomalaisässä kertoi myös, että Holmenkollenin 50 kilometrin kisa on piirretty myös isolla tussilla kalenteriin.

Niskasen alkukausi on ollut ailahteleva. Rukalla perinteinen kulki vielä mallikkaasti, mutta sen jälkeen on ollut haastavaa, eikä sijoituksia kymmenen sakkiin ole irronnut. Nyt on Isometsän mukaan oiva tilaisuus panostaa vain tiettyihin kilpailuihin, mikä voi osaaltaan kääntyä suomalaisen eduksi.