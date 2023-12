Tour de Ski käynnistyy heti vaaran paikalla – Jari Isometsä: "Suomen joukkueen ongelma"

Toinen kilpailu on perinteisen väliaikalähtö, minkä jälkeen vuorossa on vapaan 25 kilometrin takaa-ajo.

– Jos on mennyt vapaan sprintti huonosti, ja perinteisen kympillä et saakaan revittyä (eroa kiinni), käy helposti niin, että tulee letkoja. Tuossa jää helposti sellaiseen letkaan, joka ei ole kärkiletka. Eli tuo vapaan sprintti on hyvin merkittävä kilpailu, Isometsä analysoi.