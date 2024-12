Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen ulkona – Jari Isometsä näkee takaiskussa yllättävän puolen

Lauantaina käynnistyvän maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen asetelmat muuttuivat perjantaiaamuna, kun Hiihtoliitto tiedotti Iivo Niskasen ja Perttu Hyvärisen jäävän sivuun sairastelun vuoksi. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä näkee uutisella monenlaisia vaikutuksia.

Vaikka eturivin mieshiihtäjien poisjäänneillä ei ole vaikutusta tavallistakin myöhempään käytäville maailmanmestaruuskisoille, Isometsä muistuttaa merkitystä olevan ennen muuta sillä, minkä sorttista sairastelua on kyseessä.

– Tour de Ski on ollut joskus kuntoa taaksekin päin vievä kilpailutapahtuma, etenkin jos ei koe olevansa täysin terve tai hyvässä kunnossa. Sellaisessa tapauksessa sieltä on viisasta jäädä pois.

Samaan hengenvetoon Isometsä näkee, ettei Niskanen olisi huippukunnossakaan kamppailut tälle huonosti sopivan Tourin voitosta. Yksittäisten kilpailujen laita on toisin.

– Kyllähän Iivon jääminen pois muokkaa koko Tour de Skitä. Toisena kilpailuna hiihdetään esimerkiksi perinteisen yhteislähtö, jossa norjalaisten ei nyt tarvitse kytätä lainkaan Iivoa, joka olisi ollut se porukan hajoittamiseen pyrkivä aloitteellinen hiihtäjä. Iivon poisjäänti muokkaa kilpailun ihan uuteen uskoon.

Eturivin hiihtäjien vetäytymiset vuodenvaihteen kisoista eivät ole tavattomia. Takavuosien suuriin tähtiin lukeutunut Marit Björgen havaitsi uran loppuvaiheessa, ettei Tour tee hänelle hyvää ja jäi usein kotiin.

– Tour on rasituksellisesti kova setti. Siellä hiihdetään paljon kilpaa, vaikka yksittäiset kilpailut eivät niin pitkiä olekaan. Urheilijan tunne pitää olla lähtiessä sellainen, että olen ihan viimeisen päälle iskussa.

Perttu Hyvärisen alkukausi on mennyt penkin alle sairastelun tähden.

Nuhasta kärsineen Hyvärisen alkukausi on ollut repaleinen, jonka myötä Isometsä uskoo peruutus-liipaisimen olleen herkässä.

– Urheilijan pitää tietää olevansa hyvässä iskussa. Keskenkuntoisena tuollaiselle lähteminen voi olla kohtalokasta.

Niskanen oli Isometsän näkemyksen mukaan ainoa suomalainen mieshiihtäjä, jolta saattoi odottaa sijoittumista kokonaiskilpailussa kymmenen parhaan joukkoon. Miesten joukkue kirjoitetaan tässä kohdin muotoon Niko Anttola, Niilo Moilanen, Arsi Ruuskanen, Lauri Vuorinen.

– Sen tiedän, että sinne on kyselty paikkaavia hiihtäjiä, joten joukkue voi vielä täydentyäkin. Aikataulu tosin on tiukka, koska kisat alkavat huomenna. Hiihtäjien halukkuutta on kuitenkin kyselty, koska esimerkiksi Perttu Hyvärisen poisjäänti oli jo vähän aiemmin tiedossa, Isometsä sanoo.

– Kokonaiskisan kannalta Vuorisen Lauri on nyt paras hiihtäjämme. Hän pystyy tuosta porukasta hiihtämään myös sprinttejä ja kohtuullisen hyviä distanssimatkoja. Mutta vaikka Niskanen olisi ollut mukanakin, suurin mielenkiiinto olisi kokonaiskilpailun sijasta kohdistunut yksittäisiin kisoihin. Toki ne mahdollisuudet saada mieshiihtäjä kokonaiskilpailussa kymmenen parhaan joukkoon pienenivät nyt olennaisesti.

Jos Suomi ottaa Tourille osaa neljän miehen joukkueella, se tarjoaa huoltoryhmälle toisaalta myös helpotusta.

– Joukkueen pieni koko palvelee mukana olevia. Huoltoryhmä pystyy panostamaan paikalla oleviin urheilijoihin enemmän. Suurimmat menestysmahdollisuudet ovat kuitenkin naisten puolella. Kokonaispanos saattaakin tämän myötä muuttua ehkä jopa parempaan päin. No, se on ehkä vähän rohkeasti sanottu.

– Tällaisilla poisjäänneillä on joka tapauksessa monenlaisia vaikutuksia. Negatiivisia yleisön kiinnotuksen kannalta, mutta positiivisia niukkojen resurssien kohdentamisen näkökulmasta.