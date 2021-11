Iivo Niskanen latasi kauden avaukseen vakuuttavan näytön: "Homma on hanskassa ja toivottavasti pysyy"

Niskaselle maailmancupin kilpailun voitto on kuudes ja peräti neljäs Rukan jylhissä maisemissa. Kaikki voitot hän on hiihtänyt 15 kilometrin perinteisen kilpailuissa. Aiemmat voitot Rukalla ovat tulleet vuosina 2014, 2016 ja 2019, joten viime vuoden viidennen sijan jälkeen paluu voittajaksi maistui.

– Harmi kun ei ole kuutta voittoa täältä. Pari kertaa on jäänyt jossiteltavaa.

– Hankalan kauden jälkeen on kiva voittaa, Niskanen painotti.

Jääliippaa ja kuivaa lunta

Torstaina Niskanen toisteli sanaa stabiili, kun hän kertoi harjoituskaudestaan ja valmistautumisesta maailmancupin avaukseen. Perjantaina hän ei hiihtänyt perinteisen sprinttiä vaan lastasi paukkunsa ja odotukset lauantain mielimatkalleen 15 kilometrin perinteiselle, joka on myös olympiamatka Pekingissä.

– Ei ollut ongelmia kylmyyden kanssa, kun ei tuullut ja oli pakkasta -16. Luonnonlunta saisi olla enemmän, mutta oli nopea perinteisen kilpailu. Alusta oli kova. Oli kuivempaa lunta, mutta myös paikkoja oli jääliipalla. Olisi voinut luulla, että tällä pakkasella on hidas keli.

Rankkari ohi tyhjästä maalista

Sunnuntaina Rukalla hiihdetään vapaan takaa-ajo, johon Niskanen lähtee kärkimiehenä. Vapaa on Niskaselle heikompi etenemistapa, mutta taito on kehittynyt viime vuosina. Niskanen muistutti, ettei kärkimieskään aina onnistu, vaikka tilanne takaa-ajoon lähtiessä olisi kuinka hyvä.

– Nove Mestossa (2020) pääsin vapaan kilpailun jälkeen lähtemään toisena perinteisen takaa-ajoon. Sen piti olla rankkari tyhjään maaliin, mutta olin viides. Hyviä tilanteita on ollut ennenkin, mutta ei ole helppoja tilanteita.

– Tärkeintä on pysyä terveenä, ja kroppa on balanssissa. Homma on hanskassa ja toivottavasti pysyy.