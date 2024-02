Nenässä näkyvät "mustapäät" voivat olla todellisuudessa jotain ihan muuta – näin ihoa kannattaa oikeasti hoitaa

Kasvoilla on luonnostaan kaikenlaisia näppyjä, kuten finnejä, kovia vaaleita luufinnejä ja mustapäitä. Moni ei kuitenkaan tiedä, että osa mustapäiksi luulluista pisteistä saattaakin todellisuudessa olla täysin harmittomia talisäikeitä.

TikTok vannoo nyt kaksoispuhdistuksen nimeen

–Aina halutaan löytää se vastaus mieluummin tuolta netin ihmeellisestä maailmasta, sen sijaan, että mentäisiin esimerkiksi kosmetologille, joka on ihonhoidon koulutettu ammattilainen, Äikäs toteaa.

– Ei pidä ylihoitaa sitä ihoa. Talikin on siellä ihossa ihan syystä. Se ei ole siellä ihossa kiusaamassa TikTok-nuoria, vaan pitämässä meistä huolta, Äikäs toppuuttelee.

Eräässä TikTokissa kiertävässä trendissä on kuitenkin totuuden siemen. Kyseisen säännöllisen rutiinin avulla epäpuhtaudet saattavat merkittävästi vähentyä. Kyseessä on kaksoispuhdistus, jossa avaintekijänä on öljypohjainen puhdistustuote.