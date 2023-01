Poliisikoiran pidätyskuvasta somehitti – yleisö puolustaa epäiltyä: "100-prosenttisesti viaton!"

Amerikkalainen poliisikoira nimeltä Ice on herättänyt sosiaalisessa mediassa hilpeyttä pidätyskuvallaan, kertoo Fox News . Koiran väitetään varastaneen jotain eräältä työkaveriltaan.

Pidätyskuva epäillystä lounasvarkaasta

Julkaisussa kerrotaan leikkimielisesti lakitermistöä hyödyntäen, että Ice-koira on vedonnut oikeuteensa vaieta ja että se ei oikeastaan ole suostunut tekemään yhteistyötä tutkinnan aikana. Julkaisun mukaan Ice-koiralla on aiemmin ollut tapana tonkia niitä roskiksia, joihin se pääsee käsiksi. Sitä on aiemminkin syytetty siitä, että se nappaisi ruoat työkaverin hyppysistä näiden kävellessä ohitseen.