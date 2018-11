Ihastutaan, rakastutaan ja välillä kyynelehditään – talvisirkuksen riemu tuo harmauteen väriä ja iloa: "Kaikenlainen rakkaus on sallittua, coolia"

Koreografi Katja Koukkulan mukaan tämän teeman esille nostaminen on erityisen tärkeää tässä ajassa, jossa on niin paljon mustia tunteita ja itsekkyyttä.

– Koen että se on tärkeä teema tässä ajassa, kun on niin paljon aggressiivisuutta ja ihmiset on itsekeskeisä. Rakkaus on kuitenkin se, minkä kautta saamme monet asiat ratkaistua. Se on elintärkeä asia, sanoo Koukkula.