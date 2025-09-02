Salkkarit-hahmo kaahaa toisen perässä: "Sinulta pitäisi ottaa kortti pois"

Salatut elämät -jaksossa Ismo tuohtuu Iisalle.
Salatut elämät -sarjassa Ismon ja punakenkäiseksi naiseksi paljastuneen Iisan välillä on kipinöinyt. Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Ismo lähtee ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa.
– Avaa ikkuna. Meidän pitää puhua, Ismo sanoo liikennevaloissa Iisalle.
– Minä jo ihmettelin, kuka perässäni roikkuu, mutta olisihan se pitänyt arvata, Iisa vastaa.
– Meinasit ajaa ystäväni yli. Sinulta pitäisi ottaa kortti pois, Ismo kuittailee takaisin.
Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
