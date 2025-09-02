Salkkarit-hahmo kaahaa toisen perässä: "Sinulta pitäisi ottaa kortti pois"

Julkaistu 02.09.2025 20:00
Silja Välske

Salatut elämät -jaksossa Ismo tuohtuu Iisalle.

Salatut elämät -sarjassa Ismon ja punakenkäiseksi naiseksi paljastuneen Iisan välillä on kipinöinyt. Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Ismo lähtee ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa.

– Avaa ikkuna. Meidän pitää puhua, Ismo sanoo liikennevaloissa Iisalle. 

– Minä jo ihmettelin, kuka perässäni roikkuu, mutta olisihan se pitänyt arvata, Iisa vastaa. 

– Meinasit ajaa ystäväni yli. Sinulta pitäisi ottaa kortti pois, Ismo kuittailee takaisin. 

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

Salatut elämät