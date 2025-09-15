Salatut elämät -jaksossa Kalleen ihastunut Tatu saapuu terveystarkastukseen

Salatut elämät -sarjassa Kallen sydämessä on läikähtänyt. Hän kohtasi aikaisemmin sairaalan käytävällä Tatun, johon ihastui heti.

Myöhemmin kaksikko kohtasi poliisiasemalla, josta Kalle oli tullut hakemaan isäänsä.

Tiistaina nähtävässä jaksossa Tatu joutuu lähtemään sairaalaan kuntotarkastukseen.

Anniina lähtee aikaisemmin kotiin, joten Kalle suostuu ottamaan tämän potilaan, joka paljastuu Tatuksi. Miehet häkeltyvät nähdessään toisensa, sillä molemmat luulevat toisiaan heteroiksi.

Kalle aloittaa tutkimuksensa.

– Jos sitten kuunnellaan keuhkot. Jos voit ottaa paidan pois? hän sanoo.

Kalle tutkii Tatun paljasta ylävartaloa stetoskoopilla. Tatusta alkaa tutua hyvältä.

– Just siitä, mee alaspäin, hän sanoo mielessään.

Pian Tatusta tuntuu niin hyvältä, että hänen täytyy luetella Suomen presidenttejä hillitäkseen itsensä. Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!

