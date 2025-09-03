Poliisit pidättävät Salkkarit-hahmon

0:55imgNäin Ismo kaahasi Iisan perässä.
Julkaistu 59 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -jaksossa Ismo tuohtuu tällä kertaa poliiseille. 

Salatut elämät -sarjassa  Ismo lähti ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa. Hän typertyy, kun poliisit, Linda ja Tatu, pysäyttivät hänet ylinopeuden vuoksi.

Torstaina nähtävässä jaksossa Ismo harmistuu, kun poliisit antavat hänelle ylinopeussakot.

– Kyllä te nyt pysäytitte ihan väärän ihmisen. Seurasin vain tuota kaaharia, hän selittää. 

Lue myös: Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo ällistyy näkemästään ja pakenee

Ismo tyrmistyy ajokiellosta. 

– Taidat nauttia siitä, että pääset kyykyttämään vanhaa tuttavaasi, hän tilittää. 

Lopulta mies pidätetään virkavallan vastustamisesta. 

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

0:44imgKurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon

Lue lisää: Salkkarit-hahmo järkyttyy viestistä: "Mitä helvettiä"

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

Lisää aiheesta:

Salkkarit-hahmo kaahaa toisen perässä: "Sinulta pitäisi ottaa kortti pois"Salkkarit-Ismo kauhistuu: "Mitä jos se toteuttaa suunnitelmansa?"Salkkarit-poliisit tekevät pidätyksen: "Mistä sait nämä?"Muutos Salkkareiden esitysaikaan – jaksossa poliisikaksikko tekee häkellyttävän löydönSalkkarit-hahmo möläyttää vahingossa totuudenSalkkarit-hahmo näkee eristyksessä harhoja: "Keräät ympärillesi pelkkää kuolemaa"
Salatut elämätIsmo LaitelaTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Salatut elämät