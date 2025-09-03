Poliisit pidättävät Salkkarit-hahmon

Salatut elämät -jaksossa Ismo tuohtuu tällä kertaa poliiseille.
Salatut elämät -sarjassa Ismo lähti ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa. Hän typertyy, kun poliisit, Linda ja Tatu, pysäyttivät hänet ylinopeuden vuoksi.
Torstaina nähtävässä jaksossa Ismo harmistuu, kun poliisit antavat hänelle ylinopeussakot.
– Kyllä te nyt pysäytitte ihan väärän ihmisen. Seurasin vain tuota kaaharia, hän selittää.
Ismo tyrmistyy ajokiellosta.
– Taidat nauttia siitä, että pääset kyykyttämään vanhaa tuttavaasi, hän tilittää.
Lopulta mies pidätetään virkavallan vastustamisesta.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon