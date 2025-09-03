Poliisit pidättävät Salkkarit-hahmon

Salatut elämät -jaksossa Ismo tuohtuu tällä kertaa poliiseille.

Salatut elämät -sarjassa Ismo lähti ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa. Hän typertyy, kun poliisit, Linda ja Tatu, pysäyttivät hänet ylinopeuden vuoksi.

Torstaina nähtävässä jaksossa Ismo harmistuu, kun poliisit antavat hänelle ylinopeussakot.

– Kyllä te nyt pysäytitte ihan väärän ihmisen. Seurasin vain tuota kaaharia, hän selittää.

Ismo tyrmistyy ajokiellosta.

– Taidat nauttia siitä, että pääset kyykyttämään vanhaa tuttavaasi, hän tilittää.

Lopulta mies pidätetään virkavallan vastustamisesta.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.