Viikonloppuna lämpömittarit näyttivät paikoin jopa 17 asteen lukemia, mutta tästä viikosta on tulossa viileämpi.
– Tulee alakoukulla kylmää ilmaa etelän puolelta, niin siinä viilenee päivät ja viilenee yöt, MTV:n meteorologi Jenna Salminen kertoo.
Tyrmäävän kylmää alakoukkua ei onneksi ole luvassa, sillä maan kaakkoispuolella lymyilee korkeapainetta.
– Mutta tyrmäävän kaunis sää on kuitenkin alkuviikolla.
Maanantaina taivas on laajalti selkeä tai lähes selkeä. Elohopea kipuaa päivällä enimmillään muutamia asteita 10 asteen yläpuolelle etenkin maan pohjoisosissa.
Pohjois-Karjalan Rääkkylässä heräiltiin maanantaina pakkasaamuun.Heidi Multanen
Tiistaina ja keskiviikkona päivälämpötilat ovat 10 asteen tuntumassa liki koko maassa.
Salminen varoittelee autoilijoita siitä, että tiet saattavat olla aamuisin paikoin liukkaita.
– Kyllä vähän kannattaa olla tuntumaa, että miltä autonrengas tien pintaan tuntuu. Etenkin rampeissa tuuli pääsee helpommin viilentämään tien pintaa.
