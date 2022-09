Tutkija varoittaa turtumasta sotauutisiin: Sota voi kestää jopa kaksi vuotta – tukea ei saa silti lopettaa

Ukrainan vastahyökkäys vaikuttaa etenevän idässä ja etelässä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on vallannut Venäjältä takaisin kaksi asutuskeskusta Hersonin alueella etelässä ja yhden Donetskin alueella idässä.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö arvioi, että vastahyökkäys voi kuitenkin kestää vielä kuukausia ja jatkuu todennäköisesti kevääseen asti.

Se on hänen mukaansa yksi syy siihen, että tietoa Ukrainan odotetun vastahyökkäyksen etenemisestä ja onnistumisesta on saatu vasta vähän.

– Ukrainalaisetkin ovat puhuneet siitä kuukausia, ja nyt kun se tapahtuu, totta kai kaikki meistä tahtovat tietää, mitä tapahtuu. Samaan aikaan realiteetti on se, että hyökkäyksestä tulee todennäköisesti aika pitkä, Käihkö totesi MTV:n Uutisaamussa.

– Meidän odotuksemme saattavat olla liian korkealla, ja nyt ukrainalaiset viranomaiset ovat alkaneet myös näitä odotuksia madaltaa esimerkiksi sanomalla, että tämä voi kestää puoli vuotta. Venäläiset ovat tuoneet alueelle joukkoja ja viikoista vähintään puhutaan ennen kuin mitään isompaa tapahtuu.

Käihkö varoittaa lisäksi hätäisistä tulkinnoista.

– Kun tietoa tulee vähän, ruvetaan ehkä tulkitsemaan ikävästi niin, että Ukraina on epäonnistumassa hyökkäyksessään, mikä on sekin ennenaikaista. Jos ja kun tästä tulee pitkä hyökkäys, meille tulee vielä paljon katsottavaa hyökkäyksen aikana.

Mitkä ovat Ukrainan tavoitteet?

Mikä sitten on tutkijan arvio Ukrainan hyökkäyksen menestyksestä?

Käihkön mukaan vaikuttaa siltä, että Ukraina on saanut viikon aikana haltuunsa useita asutuskeskuksia ja edennyt hyökkäyksessään. Sen merkittävyyttä on silti vaikea arvioida.

– Näin siksi, että emme tiedä, mitkä Ukrainan tavoitteet ovat olleet. Iso tavoite on se, että he pystyvät työntämään Venäjän Dnepr-joen itäpuolelle. Se on ihan realistinen tavoite, mutta se(kin) vaatii ehkä viikkoja, jopa kuukausia.

– Toinen puoli on se, että jos Ukraina katsoo, että heillä on kulutussodassa aika puolellaan ja että he voivat tukeutua jatkuvaan lännen tukeen, he kuluttavat venäläisjoukkoja tällä alueella, koska joen länsipuolella Ukrainalla on tiettyjä etuja hallussaan. He ovat pystyneet tuhoamaan siltoja, mikä vaikeuttaa Venäjän huoltoa alueella.

Ukraina edennyt myös idässä

Käihkö kertoo, että Ukraina on edennyt ilmeisesti vähän myös idässä, mikä on hänen mukaansa tärkeä ottaa huomioon.

– Koko rintamalinja elää. Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjä on pistämässä uusia joukkoja kolmannen armeijakunnan muodossa ja he olisivat menossa Donetskiin. Sieltä on mahdollisesti lähitulevaisuudessa tulossa, jollei ole tullut jo, tuhansia venäläissotilaita. He yrittävät kääntää kuviota idässä.

– Itä on Venäjälle edelleen retorisesti tärkeä. Luhanskin Venäjä sai heinäkuun alussa ja jos se saa nyt Donetskin alueen, tavoite on täytetty.

Miten syksy muuttaa sotaa?

Kesä on päättymässä myös Ukrainassa, ja silläkin on merkitystä sodan kannalta.

– Syksy tuo mudan, mikä vaikeuttaa maahyökkäyksiä. Talvella maan jäätyessä isommat hyökkäykset ovat taas mahdollisia. Sotilaiden olosta talvi tekee entistä kurjemman.

– Siksi moni asiantuntija odotti, että Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen vasta keväällä.

Mikä sitten voisi kääntää sodan Ukrainan eduksi arvoitua nopeammin?

Käihkö toteaa, että Ukraina toivoo sitä, että se saa (eteläisessä Ukrainassa) venäläiset joukot sellaiseen asemaan, että maan sotajohto päättää olla puolustamatta näitä epäedullisessa tilanteessa olevia joukkojaan.

– Sitten tilanne voisi ratketa hyvinkin nopeasti. Jos Venäjä päättää taistella alueella, voi mennä hyvinkin ensi vuoden puolelle.

Käihkö toteaa vielä Ukrainan vastahyökkäyksen olevan joka tapauksessa tärkeä signaali niin ukrainalaisille kuin lännellekin siitä, että Ukraina voi voittaa sodan.