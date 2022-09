Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja: Kaasutoimitusten käyttö aseena ei muuta EU:n päättäväisyyttä – MTV seuraa sotaa

– Gazpromin ilmoitus Nord Stream -putken sulkemisesta harhaanjohtavin perustein on jälleen esimerkki siitä, kuinka epäluotettava kaasuntoimittaja se on, Mamer kertoi Twitter -tilillään.

22.29: IAEA:n johtajan mukaan järjestön läsnäololla Zaporizhzhjan ydinvoimalalla on valtaisa merkitys

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n läsnäololla Zaporizhzhjan ydinvoimalalla on valtava merkitys, kertoi järjestön johtaja Rafael Grossi perjantai-iltana järjestetyssä tiedotustilaisuudessa .

Grossi vieraili itse venäläisjoukkojen Ukrainassa miehittämällä ydinvoimalalla torstaina IAEA:n tarkastajaryhmän kanssa. Kuusi jäsentä IAEA:n tarkastajaryhmästä on Grossin mukaan edelleen paikalla, ja kahden tarkkailijan on tarkoitus jäädä sinne pysyviksi tarkkailijoiksi.

– Kyseessä ei ole enää tilanne, jossa toinen osapuoli sanoo jotain ja toinen osapuoli sanoo jotain päinvastaista. Nyt IAEA on paikan päällä. Ero on kuin yöllä ja päivällä, Grossi kertoi tiedotustilaisuudesta.

Venäläisyhtiö Gazprom kertoi perjantai-iltana, että Venäjältä Saksaan kulkeva Nord Stream 1 -kaasuputki pysyy suljettuna, kunnes putkijärjestelmän turbiini on korjattu. Kaasutoimitusten oli määrä alkaa lauantain vastaisena yönä.

Gazprom kertoi, että yhtiö on havainnut öljyvuotoja turbiinissa käynnissä olleen huoltotauon aikana.

Venäläisosapuoli on aiemmin kertonut, että kaasutoimitukset olisivat vain 20 prosenttia putken kapasiteetista. Venäjä on supistanut voimakkaasti kaasutoimituksia, mikä on johtanut kaasun hinnan rajuun nousuun Euroopan markkinoilla.