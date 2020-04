Hyvinvointiyrittäjä Nanna Karalahti ottaa kantaa julkkisten rahatukikohuun: "Tällaiset ajat näyttävät ihmisten arvot ja miten ne toimivat"

– Minulla on niin vahva sellainen oikeudenmukaisuus, että haluaisin, että tuki ja kaikki ylimääräinen raha, mitä on tällä hetkellä jaossa, menisi oikeille tyypeille. Kun on tämä kriisi menossa, niin minun mielestäni ne rahat pitäisi mennä niille yrityksille kenellä on kriisi päällä, Karalahti kertoo.