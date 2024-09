Syöpädiagnoosi muutti Nanna Karalahden suhtautumista elämään: "Koen, että olen enemmän elossa"

Julkisuudesta tutut henkilöt ottivat toisistaan mittaa hyvän asian puolesta lauantaina 14. syyskuuta, kun Turun Veritas Stadionilla pelattiin Some vs TV-hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelu .

Melanooma

– Minulla on kuitenkin hyvä tilanne siihen nähden, että se saatiin leikkauksella pois ja nyt seurataan. En joutunut kärsimään muuten kuin henkisesti. Se on tosi pysäyttävää ja pistää miettimään, kuinka tärkeää ja ainutlaatuista elämä on ja kuinka tärkeää terveys on, hän sanoi.