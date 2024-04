Ott Tänak tunnustaa: Tuska kasvaa jatkuvasti

– Me ehdottomasti haluamme onnistua. Toivottavasti saamme hyvän fiiliksen heti alusta saakka. Me tarvitsemme ongelmista vapaan kilpailun. Tietenkin joka kerta, kun ajamme kilpaa, haluamme taistella myös voitosta, Tänak summaa.

Vaikka Kroatian ralli on äärimmäisen vaikea, eikä Tänakilla voittoa kisasta vielä ole, kertoo virolainen kuitenkin nauttivansa rallista. Tänak on yltänyt kahdella edellisellä kaudella Kroatiassa kakkostilalle.

– Kroatia on hauska asvalttiralli. Pitoa on vähän ja tiet voivat mennä tosi likaisiksi. Samaan aikaan reitillä on paljon nyppyjä ja ylityksiä sekä pimeitä mutkia. Asvalttia ei kovin usein pääse tätä nykyä MM-sarjassa ajamaan, joten se on aina erityistä, Tänak summaa.