Kalle Rovanperä joutuu uuteen tilanteeseen Portugalin MM-rallissa – "Varmasti isoin haaste"

– Tien putsaaminen on varmasti isoin haaste viikonloppuna, sillä se on myös ihan uusi tilanne minulle. Perjantain pätkät ovat tosi tärkeitä. Tavoite on päästä heti hyvään vauhtiin, jotta panosta säilyy vielä loppukisaa ajatellen, Rovanperä miettii.