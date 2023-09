Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul lataa kovia odotuksia suomalaiselle. Tämä on tiimin ykköstoivo nyt, kun Esapekka Lappi on sivussa perjantain rajun ulosajonsa jälkeen. Thierry Neuville on neljäntenä lähes puoli minuuttia kärkeä perässä.

Seuraavaksi edessä on kunnon näytönpaikka. Suninen on aloittanut edellisetkin rallit hyvin, mutta heikomman ajopaikkansa takia lauantain suoritukset ovat kärsineet. Nyt sitäkään vaikeutta ei ole.

– Hänen ajopaikkansa oli tietysti hyvä, mutta niin se on lauantainakin. Hän on ollut erittäin vahva perjantaisin Virossa ja Suomessa, joten on mielenkiintoista nähdä, pystyykö hän ottamaan askeleen eteenpäin lauantaina. Se on yksi tavoitteista hänen kohdallaan tähän viikonloppuun, Abiteboul kommentoi.