Pitääkö Esapekka Lapin olla huolissaan? Hyundain tallipomolta suora vastaus

Lappi on saavuttanut kauden kolmesta kilpailusta vain 15 pistettä, jotka oikeuttavat vasta kahdeksanteen sijaan MM-sarjassa. Lappi oli kärkivauhdissa myös kauden toisessa osakilpailussa Ruotsissa, mutta tuolloinkin huipputulos jäi saavuttamatta rengasrikon jälkeisen ulosajon vuoksi.

– Esapekka on näyttänyt hienoja asioita, mutta ne eivät ole tuottaneet pisteitä. Seuraava haaste on se, että hyvät suoritukset saadaan materialisoitumaan. Toivottavasti he pystyvät jatkossa ajamaan ehjiä suorituksia ja hyviä pisteitä, Abiteboul sanoi MTV Urheilulle.