Hyundai lyö painetta FIAlle – Sébastien Ogier epäilee motiivia: "Jos todella tekee näin..."

Hybridiyksiköiden poistamisen myötä autojen minimipaino laskee 1260 kilosta 1180 kiloon. FIA on lisäksi päättänyt pienentää moottorin ilmanotossa olvaa kuristinta 36 millimetristä 35 milliin säilyttääkseen nykyisen tasapainon auton tehon ja painon välillä.

– Haluaisimme jatkaa nykyisellä kuristimella, ja mielestämme se on iso menetys (jos sitä pienennetään). Asiaa täytyy harkita yhdessä FIAn kanssa, tallipäällikkö Cyril Abiteboul sanoo.

– Mielestäni autolla kyllä pärjää sen (isomman kuristimen) kanssa. Meidän täytyy olla tarkkoja, että emme menetä jotain sellaista, mitä meillä tällä hetkellä on – eli autojen tehoa.

– Olen tehnyt tämän selväksi FIAlle. Olen melko varma, etteivät he ota mitään sanomaani huomioon, mikä on aika turhauttavaa, mutta ainakin viesti on viety eteenpäin.