Hyppää kyytiin! Pasilassa kulkee tästä päivästä alkaen robottibussi, jolla ei ole kuljettajaa – ajaako tulevaisuudessa busseja enää kukaan?

Robottibussin tekniikan takana on suomalainen robotiikka- ja ohjelmistoyritys Sensible 4. Yrityksen toimitusjohtaja Harri Santamala kertoo MTV:n Uutisaamun videolla esimerkiksi siitä, miten bussilla voi ohittaa muita autoja ja kuka sen ajoa valvoo.

– Avaamme robottibussireitin tänään yleisölle, mutta pidämme hieman rajatumman kapasiteetin siksi, että bussit ovat pieniä. Bussin kapasiteetti on ollut yhdeksän henkeä. On kuitenkin mahdollista, että tähän mahtuisi 16 henkeä, Sastamala sanoo kysyttäessä robottibussin koronakäytännöistä.

Tavoitteena reitit, joita ei ole voitu liikennöidä kannattavasti

– Tavoite on kulkea reittejä, joita ei pystytä nykykeinoin liikennöimään kannattavasti. Ajatus on se, että kytkeydytään suosittuun juna-, metro- tai bussilinjaan, jonka ympärillä on jokin lähiö. Tästä hyvä esimerkki on Helsingin Pasila, hän jatkaa.