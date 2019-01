Hyljekanta kasvaa kohisten – kalastajia saalis ei kiinnosta, sillä hyljetuotteiden myynti on kielletty Suomessa

– Kyllähän hyljeongelma on kasvanut valtaviin mittoihin viime vuosina. Nyt ne lähtevät kalastusreissulle mukaan jo tuosta kanaalilta, näyttää Mäenpää parinsadan metrin päässä olevaa väylää merelle.

– Ne tuntevat kalaveneet, eivät ne huviveneiden perään lähde. Eikä verkkoja voi enää jättää yöksi veteen. Ne on vain laskettava ja saman tien vedettävä toisesta päästä ylös, jos haluaa että niistä on jotakin jäljellä, kuvailee pitkän linjan ammattikalastaja.

Poikkeuslupa toiveissa

Suomi yrittää neuvotella nyt EU:n kanssa poikkeusluvan, joka mahdollistaisi hyljetuotteiden myynnin ja sitä kautta lisäisi intoa hylkeenpyyntiin. Suomessa on enää 50-100 hylkeenpyytäjää, joista osa järjestää pyyntireissuja myös turisteille.

– Se olisi tervetullut uudistus! Tähänkin asti on kyllä kaikki liha ja talja ja hylkeentraani otettu talteen, mutta ei ole saanut myydä tai valmistaa tuotteiksi. Niinpä ne on vain otettu itselle käyttöön, kertoo yrittäjä Jussi Leinonen MeriRaahe Oy:stä.

– Meitä on nyt noin 50-100 hylkeenpyytäjää. Kokoonnumme kerran vuodessa ja haluamme elvyttää vanhan perinteen, joka oli jo katoamassa Suomesta.

Harmaahylkeet levinneet

Heimo Mäenpään liitereistä löytyy vielä jäänteitä vanhoilta pyyntiajoilta. On vanha ajopuu ja puinen hylkeenpyyntikelkka. Kun ne olivat käytössä, hylkeiden määrä oli vain murto-osa nykyisestä.

– Silloin maksettiin kuitenkin tapporahaa hylkeistä. Itse asiaa tapporahaa maksettiin vuosina 1909-1975, viimeisinä aikoina se oli 40 markkaa per hylje, kertoo Mäenpää.

– Sen myötä harmaahylkeet on levinneet pohjoiseen, mutta eniten lisääntymiseen vaikuttaa ympäristömyrkkyjen kuten DDT:n ja PCB:n häviäminen. Kanta on nyt tervehtynyt ja lisääntymiskyky parantunut, sanoo Mäenpää.

Vaikka hyljettä on syytetty kalastuksen tappajaksi, pitkän linjan kalastaja ei näe asiaa näin yksinkertaisena.

– Ei, kyllä siinä on kaikki muutkin tekijät taustalla. Hylje on vain yksi lisähaitta, joka on tullut voimakkaana esiin.