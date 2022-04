Suora lähetys: "Valmiuslain täydentäminen ei voi odottaa kokonaisuudistusta" – Kokoomus: "Esitys on rampa"

Kyseessä on nykyisen valmiuslain pikaiseen tarkistamiseen tähtäävä esitys. Sen lähtökohtana on laajasti tunnistettu tarve pystyä reagoimaan esimerkiksi rajaturvallisuuden vaarantumiseen tai tietoliikenteen ja tietojärjestelmien toimivuuden vakavaan vaarantamiseen.

– Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on viime kuukausina muuttunut erittäin nopeasti ja perustavanlaatuisesti. Erityisesti hybridivaikuttamisen riski on kasvanut. Siksi hallitus on katsonut, että valmiuslain täydentäminen hybridiuhkien varalta ei voi odottaa valmiuslain kokonaisuudistusta, sanoo Anna-Maja Henriksson tiedotteessa.