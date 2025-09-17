Rikollisten epäillään tilanneen liigan sisäisen väkivaltaisen velanperinnän ja painostaneen toisiaan muuttamaan puheitaan oikeudenkäynnissä.

Viranomaiset paljastivat laajamittaisen huumeliigan, joka toi Suomeen miljoonilla euroilla huumeita. Asia on edennyt syyteharkintaan.

Huumeiden maahantuonti- ja levitysrinki toimi vuosina 2023–2025. Tapausta tutkivat yhdessä Lounais-Suomen poliisilaitos, keskusrikospoliisi ja Tulli, koska vyyhti oli niin laaja. Huumeita uskotaan tuodun maahan seitsemän miljoonan euron edestä. Esitutkinnassa epäillään, että Ruotsista Suomeen on tuotu vähintään 36 kiloa kokaiinia, 22 kiloa amfetamiinia, 36 kiloa marihuanaa sekä satojatuhansia huumausainetabletteja.

Rikoksesta epäiltyjä on yli 40, heistä osa yhä vangittuna.

Huumebisnes jatkui, vaikka huumeita ja liigalaisia käräytettiin

Tapauksen tutkinta käynnistyi heinäkuussa 2024, kun Tulli löysi Turusta kolme postilähetystä, joissa oli yhteensä 8,3 kiloa kokaiinia. Tulli selvitti Yhdysvalloista saapuneiden lähetysten vastaanottajat ja otti kiinni kolme epäiltyä. Samalla yhden epäillyn luota löydettiin noin 30 000 euroa epäiltyä huumekaupasta saatua rahaa.

Viranomaisille paljastui nopeasti, että Ruotsista johdettuun rikollisorganisaatioon kuuluu kymmeniä henkilöitä. Vaikka esitutkinnan aikana otettiin kiinni useita henkilöitä ja takavarikoitiin lisää huumeita, jatkoi huumeliiga toimintaansa samaan tapaan. Organisaation jäsenet viestivät keskenään salatuin pikaviestisovelluksin.

Kaikki ei rikollisilla mennyt suunnitelmien mukaan muutenkaan. Esitutkinnassa selvisi viime lokakuussa, että huumerikollisilla oli Vuosaaren sataman merikonttiin piilotettuna 38 kiloa kokaiinia.

– Organisaation jäsenet etsivät konttia ja huumausaineita satamassa useita kertoja siinä kuitenkaan onnistumatta. Yhden etsintäyrityksen aikana heidät otettiin lopulta kiinni Vuosaaren satamasta, viranomaiset kertovat tiedotteessaan.

Pohjoisesta huumeita etelään

Huumeita tuotiin Suomeen myös Ruotsista. Esitutkinnan mukaan huumeita pystyttiin tilaamaan laajamittaisesti, koska Turussa asuvalla miehellä oli kontakti Ruotisissa asuvaan mieheen, jonka kautta aineet tilattiin Suomeen.

Esitutkinnan perusteella huumeita salakuljetettiin Ruotsista Suomeen pohjoisen maarajan yli, josta aineet jatkoivat matkaansa pääkaupunkiseudulle ja siitä edelleen Turkuun. Lisäksi aineita kuljetettiin Suomeen postilähetyksin ja kuriiriyritysten kuljettamana.

Poliisi pysäytti väkivaltaisen velkojenselvittelyn

Huumekauppaan liittyi myös epäilty vakava väkivaltarikos. Huumeiden maahantuontia johtanut noin 30-vuotias ruotsalaismiehen epäillään huume-erien koordinoinnin lisäksi antaneen toimeksi epäillyn törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun. Viranomaisten käsityksen mukana rikoksen kohteena oli yksi huumeiden välitysorganisaatioon kuuluva suomalainen.

Poliisi onnistui estämään väkivallanteon ja kaksi rikoksesta epäiltyä ruotsalaista otettiin kiinni ennen teon toteuttamista.

– Poliisi epäilee, että teon motiivina olivat esitutkintaviranomaisten huumausainetakavarikoista syntyneet velat huumausaineet toimittaneelle taholle, tiedotteessa kerrotaan.

Kanssaepäiltyjä uhattu tutkintavankeudestakin käsin

Kolmekymppisen ruotsalaisen uskotaan myös painostaneen muita rikoskokonaisuuden epäiltyjä. Tarkoituksena on ollut saada nämä muuttamaan esitutkintakertomustaan tulevassa oikeudenkäynnissä.

– Näkemykseni mukaan tämä osoittaa ruotsalaisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan ammattimaisuutta ja järjestäytyneisyyttä, kun pyritään vaikuttamaan kanssaepäiltyihin väkivallalla tai sillä uhkaamalla. Tässä tapauksessa jopa tutkintavankeudesta käsin, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola KRP:stä.

Viranomaiset eivät löytäneet tutkinnassa viitteitä siitä, että rikollisorganisaatio kytkeytyisi suoraan mihinkään tunnettuun tai tunnistettuun rikollisverkostoon Ruotisissa, tai että rikoksia olisi tehty sen nimiin.