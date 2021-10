Huumelääkkeiden takavarikot moninkertaistuneet – verkkokauppa mullistanut markkinat: "Saatavissa mitä tahansa ainetta"

Väärinkäyttäjistä osa on entisiä reseptikäyttäjiä, joille lääkkeestä on kehittynyt addiktio. Asiantuntijan mukaan tilanteesta tekee monimutkaisen se, että ihmisille määrätään monesti lääkkeitä sen takia kun muita palveluja, kuten terapiaa, ei ole helposti saatavilla.

– Se on kyllä rajua ollut. Tänä vuonna on takavarikoitu suuria määriä huumaavia lääkeäineita verrattuna aikaisempiin vuosiin, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

– Siinä on varmaan moniakin syitä. Totta kai toimintamme on ollut vähän tehokkaampaa. Ollaan löydetty isojakin lähetyksiä rajalla, mutta myös verkkokaupasta näitä takavarikkoja on tehty.