Huuhkajille menetys ratkaisevista MM-karsintaotteluista – nilkkavamma pitää Thomas Lamin poissa pelistä

Lamin tilalle ei ole nimetty uutta pelaajaa. Suomella on käytössä sekä Bosnia-Hertsegovina- että Ranska-otteluissa 24 pelaajaa.

Suomi on Euroopan MM-karsintalohkossa D kolmantena, kun sillä on jäljellä kaksi ottelua. Saman verran otteluja pelannut Ranska johtaa lohkoa, ja ottelun enemmän pelannut Ukraina on toisena pisteen Huuhkajia edellä.