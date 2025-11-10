Fredrik Jensen ja Adam Ståhl jäävät sivuun Huuhkajein marraskuisista otteluista. Heidän tilalleen päävalmentaja Jacob Friis on nimennyt Ryan Mahutan.
Huuhkajat tiedotti maanantaina, että Jensen ja Ståhl joutuvat loukkaantumisten vuoksi sivuun Huuhkajista. Kaksikon korvaa laitapuolustaja Mahuta, jolle A-maajoukkuekomennus on uran ensimmäinen.
23-vuotias Mahuta edustaa Tshekin pääsarjassa pelaavaa Pardubicea. Hän on pelannut tällä kaudella 12 ottelua ja tehnyt yhden maalin.
Huuhkajat kohtaa ensi perjantaina viimeisessä MM-karsintaottelussaan Maltan ja maanantaina joukkue pelaa maaottelun Andorraa vastaan.