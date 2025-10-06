Paikkaansa Suomen jalkapallomaajoukkueessa vakiinnuttava Ville Koski sanoo suoraan halunsa jättää Kroatian kentät taakseen.

Topparina pelaava Koski on edustanut NK Istraa vuoden 2024 tammikuusta lähtien. Kroatian pääsarja alkaa olla nyt hänen osaltaan nähty.

Koski ei peittele haluaan siirtyä muualle.

– Sanotaan näin, että agentille on ilmoitettu ja sitä kautta taas seuralle, että tammikuu on se viimeinen aika. Sitten katsotaan, miten asia etenee ja millaiset keinot joutuu ottamaan käyttöön, Koski täräyttää MTV Urheilulle.

Ykköstoivetta suunnasta 23-vuotiaalla tuusulalaisella ei vielä ole.

– Minua houkuttaa jokainen maa, joka on sarjaltaan kovempi.

– Okei, pitää tietenkin elämän siellä viehättää. Ei voi olla semmoinen, että sarjana on kova, ja joukkue, ja sitten on tylsä elämä, istut kotona boksissa. Pitää se miettiä tarkoin. Yleensä kun viihdyt elämässä, niin sitten se näkyy myös pelikentällä, Koski toteaa.

Koski oli Huuhkajien mukana jo edellisessä maaotteluikkunassa. Hän sai pelata Norjaa vastaan reilun tunnin ja MM-karsintaottelussa Puolaa vastaan täydet 90 minuuttia. Seuraavaksi edessä ovat MM-karsintaottelut kotona Liettuaa ja vieraissa Hollantia vastaan.

Puolustaja kertoo siirtymän maajoukkueeseen tulleen vaivihkaa hyvällä arkitekemisellä.

– Kun pelaa hyvin, niin saa jonkinnäköistä itseluottamusta eikä sitä edes huomaa. Sitä pyrkii jatkamaan. Keskittyy vain omaan tekemiseen ja luottaa, että peliesitykset menevät hyvin. Sitä kautta tulee kutsu, ja sitten sinun pitää näyttää täällä, että sinun kuuluu pelata, Koski sanoo.