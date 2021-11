Huuhkajien nuori hyökkääjä Marcus Forss on saanut vastuuta Valioliigassa: "Nyt pitää vain sementoida paikka"

Pukilla on jo asemansa liigassa, Forss sinne vielä tähyää. Kuten seuransakin, lontoolainen sarjanousija Brentford.

Brentford avasi kauden nousijan innolla hienosti: seitsemästä ensimmäisestä pelistä vain yksi tappio ja paikka sarjan kympin kärjessä. Neljä viimeisintä ottelua on kuitenkin tuonut tappion.

– Ollaan pelattu hyvin, vaikka on hävitty. Esimerkiksi Chelseaa vastaan (0–1-tappio), ei todellakaan ansaittu hävitä sitä. Viime aikoina on ollut paljon loukkaantumisia, pelaajat joutuneet vähän koville. Mutta pitää jatkaa vaan töitä, kyllä sen tuloksellisesti näkee seuraavissa peleissä. Kuten alkukausi näytti, kykenemme kyllä kamppailemaan Valioliigassa, maailman parhaassa sarjassa, Forss miettii.

Omalta osaltaan Forss on viime viikkoina saanut kaipaamaansa eli peliminuutteja. Hän teki debyyttinsä Valioliigassa kauden avauspelissä käväisten kentällä Arsenalia vastaan, mutta oli seuraavat kuusi matsia penkillä. Neljässä viime pelissä kuitenkin kertynyt päälle 160 minuuttia ja myös valioliigauran ensimmäinen avauskokoonpanon paikka.

– Onhan se huikeaa päästä pelaamaan Valioliigassa ja pystyä näyttämään mitä osaa. Taso on huikeaa. Ja nyt pitää vain sementoida paikka, 22-vuotias Forss sanoo.

– Valioliigassa on enemmän aikaa, peli ei ole niin fyysistä. Mutta ne ratkaisut, tekniset ratkaisut, viimeiset syötöt, vedot, ne pitää olla parempia. Eli on enemmän aikaa saada se pallo, mutta kun pitää tehdä niitä ratkaisevia asioita, niin niiden pitää olla todella nopeita ja teknisesti täydellisiä suorituksia, Forss tiivistää.

"Haluaa aina olla se pelaaja, joka ratkaisee matsin"

Maajoukkueessakin Forssilla on vielä tietä raivattavana. Eikä ihme, kun hyökkäyksessä "ohitettavana" on sellaisia miehiä kuin Pukki ja Joel Pohjanpalo .

– Olen nuorimpia ja viimeisimpiä porukassa. Olen sopeutunut tosi hyvin, löytänyt paikkani. Leiri leiriltä on vaan näytettävä, ja sitä kautta hakemaan sitä avauksen paikkaa, Forss sanoo.

– Kilpailu on kova, meitä on neljä-viisi hyvää pelaajaa. Kilpailu tuo kaikilta sen parhaimman osaamisen, ja sitä tarvitaan. Se kilpailu on kovaa, mutta ei sellaista, missä ei pystyisi löytämään omaa paikkaa, Forss pohtii vielä.