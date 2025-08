Huuhkajat-tähti suurseuraan – miljoonasiirto maalissa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjä Oliver Antman vaihtaa Hollannin liigasta Skotlantiin.

Skotlannin suurseura Rangers FC tiedotti maanantaina, että Antman on tehnyt glasgowilaisseuran kanssa nelivuotisen sopimuksen. Mediatietojen mukaan siirtosumma on kolme miljoonaa puntaa, joiden päälle on sovittu erilaisista lisäbonuksista.

Antman, 23, pelasi viime kauden hollantilaisessa Go Ahead Eaglesissa. Hän kokosi liigakauden 32 ottelussaan kuusi maalia ja 15 maalisyöttöä. Antman voitti koko Hollannin liigan syöttöpörssin.

– Olen hyvin innoissani. Kun kuulin Rangersin olevan kiinnostunut minusta, olin iloinen, sillä kyseessä on valtava seura eikä tällaista mahdollisuutta elämässä saa kovin usein, Antman hehkutti seuran sivuilla.

Rangersin päävalmentaja Russell Martin oli myös tyytyväinen joukkueen uuteen suomalaisvahvistukseen.

– Hän on pelaaja, jota olemme tarkkailleet tiukasti. Hänen monipuolinen hyökkäysosaamisensa tuo joukkueeseemme uuden ulottuvuuden. Hän on nälkäinen oppimaan, ja odotan sitä vaikutusta jota hän tuo niin tällä kaudella kuin tulevaisuudessakin Rangersissa, sanoi Martin.

Antman on jo kahdeksas Rangersia edustanut suomalaispelaaja. Aiemmin joukkueessa ovat pelanneet muun muassa maajoukkueesta tutut huippupelaajat Glen Kamara, Antti Niemi sekä Joonatan Johansson.