MTV Urheilun tiedot: Huuhkajien nousevaa tähteä revitään ulkomaille – nyt yllättävä kohde maksoi itsensä neuvottelupöytään

Arvostetun The Washington Postin jalkapallotoimittaja Steven Goff uutisoi, että paikallinen MLS-seura D.C. United on hankkinut Suomen maajoukkuepelaajan Matti Peltolan MLS-oikeudet itselleen. Seura maksoi niistä Minnesota Unitedille 75 000 dollaria.

Käytännössä D.C. United on nyt ainoa MLS-seura, joka voi neuvotella Peltolan kanssa sopimuksesta. Myös useita muita suomalaispelaajia viime vuosina olosuhteillaan ja palkkatasollaan houkutellut MLS on Peltolalle tiettävästi yksi varteenotettavista vaihtoehdoista.

21-vuotiaan Peltolan sopimus HJK:n kanssa päättyi viime kauteen, joten hän on vapaa neuvottelemaan D.C. Unitedin ohella myös minkä tahansa eurooppalaisen seuran kanssa.

MTV Urheilun tietojen mukaan Peltola on saanut lukuisia muita tarjouksia eri puolilta Eurooppaa. Kiinnostusta on ollut muun muassa Italiasta, Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja Ruotsista. Myös HJK on tarjonnut Peltolalle jatkosopimusta käytännössä siltä varalta, jos siirto ulkomaille ei jostain syystä toteutuisikaan tänä talvena.