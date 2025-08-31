Jättisiirto: Veikkausliigan ex-huipusta maksettiin miljoonia – muhkea potti Suomeen

Seinäjoen Jalkapallokerhon entinen huippupuolustaja Terry Yegbe, 24, on siirtynyt ruotsalaisesta Elfsborgista Ranskan pääsarjaseura FC Metzin riveihin. MTV Urheilun tietojen mukaan SJK kuittaa miljoonien eurojen siirrosta muhkean jälleenmyyntiosuuden.

SJK kauppasi Yegben Ruotsin pääsarjaseura Elfsborgiin helmikuussa 2024. Elfsborg maksoi ghanalaispuolustajasta silloin noin 550 000 euroa. MTV Urheilun tietojen mukaan osapuolet sopivat samalla myös 15 prosentin jälleenmyyntiosuudesta.

Allsvenskanissa säväyttänyt Yegbe on nyt ottanut uuden harppauksen urallaan ja siirtynyt Ranskan pääsarjan nousijaseura FC Metziin. FC Metz maksoi Yegbestä Elfsborgille noin 3 miljoonan euron siirtokorvauksen, joka voi nousta bonusten myötä 5 miljoonaan euroon.

Yegben rahakas siirto Ranskaan tarkoittaa näin ollen isoa tilipäivää myös SJK:lle.

MTV Urheilun tietojen mukaan SJK kuittaa siirrosta Elfsborgin tekemän voiton ja solidaarisuusrahan jälkeen liki 400 000 euroa. Jos Elfsborgin ja Metzin sopimat bonusehdot täyttyvät, on SJK:lle luvassa entistä suurempi potti.

Terry Yegben edustama Elfsborg kohtasi Tottenhamin Eurooppa-liigassa tammikuussa.STELLA Pictures

Veikkausliigassa Yegbe pelasi kaudella 2023 yhteensä 25 ottelua.All Over Press / Marko Tuominiemi

Yegbe pelasi Allsvenskanissa kaikkiaan 40 ottelua ja teki niissä myös neljä maalia. Hän pelasi viime kaudella myös Elfsborgin jokaisessa kahdeksassa Eurooppa-liigan ottelussa. Yegbellä on vyöllään myös yksi ottelu Ghanan A-maajoukkueessa.

FC Metz on Ranskan pääsarjan taulukon pohjalla kahden pelatun ottelun jälkeen. Sarjanousija kohtaa lauantaina suomalaispuolustaja Tuomas Ollilan edustaman Paris FC:n, joka nousi vastaavasti täksi kaudeksi Ligue 1:een.