Huuhkajat tiukan paikan edessä – näissä asioissa tulee onnistua

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tiistai-iltana tärkeässä MM-karsintaottelussa Puolan. Huuhkajien tulokset ja suoritukset ovat olleet ensimmäisissä otteluissa vaihtelevia, viimeksi lauantaina tuli 0-2-kotitappio Hollannille. Suomi tarvitsee Puola-ottelusta pisteitä taistelussa kohti MM-kisapaikkaa.

Katso pääkuvan videolta Jere Urosen ennakkohaastattelu. Jutun alla olevalla videolla Fredrik Jensenin haastattelu. Kaksikko kommentoi muassa sitä, että Puola-ottelussa yleisömäärä tulee jäämään huomattavasti pienemmäksi kuin Hollantia vastaan.

Suomen saldo toistaiseksi karsinnoissa on ollut niukka voitto Maltasta, tasapeli Liettuasta ja tappio Hollannille. Huuhkajien tulee parantaa monin tavoin omaa peliään, jotta täysi pistepotti irtoaa.

– Oikea-aikainen prässi, jota voisi nostaa sekä mennä aggressiivisemmin kiinni. Enemmän rohkeutta pallon kanssa ja suoraviivaisemmin eteenpäin, niin hyvä tulee. Ei tässä lähdetä hakemaan muuta kuin voittoa. Kolme pistettä on se tärkein, Fredrik Jensen sanoo MTV Urheilulle .

– Voitaisiin olla aggressiivisempia ensimmäisestä hetkestä lähtien, koska me ollaan kuitenkin hyvin prässäävä joukkue ja pystyttiin sillä ajoittain aiheuttamaan vaikeuksia Hollannille. Varmaan tulee Puolaakin vastaan hetkiä, jolloin joudumme kärsimään. Mutta se, että päästään siitä vähän aikaisemmin pois ja lähdetään koko joukkue ylös, ettei jätetä kolmea ylintä pelaajaa pulaan sinne, Jere Uronen kertoo.

– Iso haaste meille. Tosi fyysinen, suoraviivainen ja juoksuvoimainen joukkue. Meidän pitää olla etujalalla liikkeellä ja olla valmiina laittamaan kroppaa likoon, että voitamme kakkospallot ja kaksinkamppailut ja sitä kautta saadaan pallonhallinta meille, Uronen jatkaa.

Puola on ottanut kahdesta ensimmäisestä ottelustaan voitot. Liettua kaatui 1-0 ja Malta 2-0. Puolan joukkueen sisällä on muutenkin kuohunut, kun maan supertähti Robert Lewandowski ilmoitti, ettei aio pelata maajoukkueessa nykyisen päävalmentajan aikana.

– Se on heidän juttunsa. Ei mitenkään ylimielisesti, se ei hirveästi vaikuta meihin tai kiinnosta meitä. Heillä on kuitenkin kova nippu. Me teemme oman juttumme ja keskitymme meidän peliin, Jensen toteaa.

– Joukkuelaji on joukkuelaji. Siellä riittää taitoa tehdä maaleja hänen ympärilläänkin. Meidän pitää varautua toisiin hyökkääjiin tällä kertaa, Uronen komppaa.

