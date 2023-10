Huuhkajien kova EM-karsintapettymys johti videosulkeisiin – "Valmennuksella on oikeat ässät hihassaan"

Huuhkajien EM-unelma sai lauantaina kovan lommon, kun Slovenia pyyhki Suomella lattiaa jyräämällä kotikentällään 3-0-voittoon. Slovenia teki heti ensihetkistä lähtien Suomen olon tukalaksi ja ratkaisi pelin käytännössä jo avausjaksolla.

– Vastustaja teki siitä osittain (meille vaikean). Niillä oli aika hyvä hurmos päällä, emmekä me pystyneet siihen tällä kertaa vastaamaan. Se on käyty nyt läpi ja siitä ollaan otettu opiksi ja katseet on siirretty huomiseen, Huuhkajien luottopuolustaja Jere Uronen toteaa MTV Urheilulle.

– Lauantain pelistä voisi ottaa aika paljon mukaankin, että haluamme lähteä samanlaisella hurmoksella päälle kuin otimme vastaan lauantaina, Uronen jatkaa viitaten tiistaiseen Kazakstan-peliin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tappion myötä lohkokolmosena majaileva Suomi putosi neljän pisteen päähän Tanskasta ja Sloveniasta, mikä tarkoittaa sitä, ettei suora kisapaikka ole enää omissa käsissä, vaan omien hyvien tulosten lisäksi apua tarvitaan muilta lohkon joukkueilta.

Tappio oli luonnollisestikin kova pettymys koko joukkueelle, mutta paikka kasvojenpesuun tulee joukkueen onneksi nopeasti vastaan.

– Se on helpompaa, kun ei ole paljoa aikaa miettiä, mikä meni väärin. Tämä jengi on tosi monta kertaa näyttänyt sen, että jos on tullut tappio, niin seuraava peli on ollut todella hyvä ja voitto on tullut. Toivotaan samaa, hyökkääjä Marcus Forss sanoo.

– Vielä on mahdollisuudet päästä suoraan, mutta meidän pitää pelata kolme hyvää peliä ja ottaa kaikista voitto. Siihen keskitymme tällä hetkellä.

Uronen on Forssin kanssa samoilla täysin samoilla linjoilla.

– Tämä laji on meille kaikille ylä- ja alamäkeä. Tässä on vuosien varrella tullut upeita kokemuksia ja toisiakin pettymyksiä. Viimeiset pettymykset olemme kääntäneet tosi hyvin päälaelleen nopeasti ja huomenna on paikka tehdä sama juttu.

– Se tässä on hienous, että kun pelaamme kaksi peliä näin lyhyen ajan sisällä, ei ole aikaa jäädä murehtimaan, eikä katsomaan taakse päin, mitä teki väärin, vaan pitää ottaa opiksi ja katsoa, että seuraava peli on entistä parempi, Uronen puntaroi.

Tappiollisen Slovenia-pelin jälkeen Huuhkajat vietti aikaa videosulkeisten parissa. Joukkue kävi päävalmentaja Markku Kanervan johdolla Slovenia-pelin vielä kohta kohdalta läpi poimien sieltä selkeitä kehityskohteita Kazakstan-ottelua ja tulevaisuutta ajatellen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ei koskaan ole kiva katsoa tuollaista peliä videolta. Nyt tykitettiin se läpi yhdessä päivässä ja katsoimme kaikki kehityskohdat. Se on totta kai tosi tärkeää, vaikkei se pelaajille ole koskaan kivaa, Uronen sanoo.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

2:35 Marcus Forss uskoo Huuhkajien kääntävän Slovenia-pettymyksen voimavaraksi – ”Tämä jengi on monta kertaa näyttänyt sen”

Uronen listaa joukkueen suurimmaksi kehityskohteeksi pallollisen pelin.

– Pallollisena on paljon parannettavaa. Miten pääsemme murtautumaan niiltä osa-alueilta, joilta haluamme ja luomaan maalipaikkoja? Toivottavasti pystymme näyttämään huomenna ihan erilaisen Suomen.

"Ei missään nimessä helppo"

Tiistaina Suomi saa vastaansa Kazakstanin, joka on esiintynyt EM-karsinnoissa paikoin todella pirteästi. Syyskuussa Huuhkajat kävi Astanassa ryöstämässä 1-0-vierasvoitolla tärkeän pistepotin Suomeen.

Suomi ja Kazakstan ovat kohdanneet viime vuosina useammankin kerran. Vuonna MM-karsinnoissa joukkueet kohtasivat kahdesti. Suomi vei ottelut nimiinsä maalein 1-0 ja 2-0.

– Ei missään nimessä helppo vastustaja. Aika suoraviivainen ja mielestäni myös suht atleettinen joukkue. Meidän pitää saada oma peli rullaamaan ja liikuttamaan heidän muotoaan ja sitä kautta ottaa ohjat käsiin, Uronen ennakoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– He puolustavat tosi hyvin joukkueena. Meidän pitää olla kärsivällisiä pallon kanssa ja päästä hyviin maalintekopaikkoihin, että saadaan pallo maaliin.

LUE MYÖS: Huuhkajat kunnioittaa Martti Ahtisaaren muistoa kauniilla eleellä

Jos ennusmerkit pitävät kutinsa, sopii tiistaisestakin ottelusta odottaa vähämaalista ja tasaista kamppailua.

Forss ja Uronen peräänkuuluttavat kärsivällisyyttä, kun puhutaan siitä, mitä Kazakstanin kaatamiseen tiistaina vaaditaan.

– He puolustavat tosi hyvin joukkueena. Meidän pitää olla kärsivällisiä pallon kanssa ja päästä hyviin maalintekopaikkoihin, että saadaan pallo maaliin, Forss sanoo.

– Viimeiset vuodet olemme saaneet hyviä tuloksia meidän omalla pelisysteemillämme, jota me vähän muokkaamme vastustajan mukaan joka kerta. Olen ihan satavarma, että valmennusjohdolla on meille oikeat ässät hihassa huomiseksi, Uronen vakuuttaa.