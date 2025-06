Cristiano Ronaldo murtui kyyneliin – karu paljastus finaalin jälkeen

Cristiano Ronaldo paljasti pelanneensa Kansojen liigan finaalissa loukkaantuneena, mutta taisteli kivun läpi ja teki maalin, kun Portugali voitti Espanjan rangaistuspotkukilpailussa 2–2-tasapelin jälkeen.

Ronaldo, 40, aloitti ottelun ja viimeisteli Portugalin toisen tasoitusmaalin tunnin pelin kohdalla, mitä ennen Espanja oli mennyt kahdesti johtoon.

Real Madridin ja Manchester Unitedin entinen supertähti ei kuitenkaan pystynyt pelaamaan täyttä ysikymppistä, vaan jätti kentän loukkaantumisen vuoksi juuri ennen varsinaisen peliajan loppua.

Ronaldo seurasi täten sivusta, kun Portugali päihitti Espanjan rangaistuspotkukilpailussa 5–3-lukemin maalittoman jatko-ottelun jälkeen. Ronaldo paljasti finaalin jälkeen, että kärsi ilmeisestä lihasvammasta jo ennen pelin alkua.

– Olin tuntenut sen jo lämmittelyn aikana, olin tuntenut sen jo jonkin aikaa. Mutta maajoukkueen puolesta olisin murtanut vaikka jalkani, jos olisi pitänyt, Ronaldo sanoi portugalilaislehti Recordille.

– Tämä on mestaruus. Minun piti pelata ja annoin kaikkeni. Menin niin pitkälle kuin pystyin. Autoin joukkuetta maalillani.

Ottelun ratkettua Ronaldo putosi nurmenpintaan ja murtui kyyneliin. Kyse oli hänen toisesta Kansojen liigan mestaruudestaan Portugalin kanssa.

– Olen niin onnellinen. Portugalin kanssa voittaminen on jotain erityistä. Minulla on monia titteleitä, mutta mikään ei ole parempaa kuin voittaa sellainen Portugalille, Ronaldo luonnehti.

– Kyyneleet ja velvollisuuden täyttymisen tunne. Se on kaunista. Olemme pieni kansa, mutta meillä on suuria tavoitteita. Mestaruuden voittaminen on aina maajoukkueen kohokohta. Minulla oli loukkaantuminen, ja se otti koville... Mutta sinnittelin, koska maajoukkueessa on sinniteltävä.

Ronaldo pelasi avauskokoonpanossa vuonna 2019, kun Portugali voitti Hollannin 1–0 Kansojen liigan ensimmäisessä turnauksessa. Kuusi vuotta myöhemmin hän on jälleen saanut pokaalin käsiinsä.