HUSin toimitusjohtaja: Valoa näkyy jo tunnelin päässä – "Kun hieman kauemmin jaksamme pitää varotoimista huolta...."

Tuominen esitteli tilastoja, joiden mukaan valtaosa koronaan kuolleista on ollut erittäin iäkkäitä. Tuomisen mukaan taudin tappavuus moninkertaistuu käytännössä 70 ikävuoden kohdalla.

– Onneksi rokottaminen on lähtenyt käyntiin ja HUSin alueella on rokotettu jo yli 40 000 ihmistä, vaikka rokotuksissa onkin pientä nikottelua. Rokotteiden määrä ei ole ollut niin suuri kuin toivoimme ja tahti on hitaampaa.