HUS-pomo: Koronatartunnoissa 30–50 prosentin viikkokasvu, alueella 7 uutta tartuntaa vuorokaudessa – "Toinen aalto alkaa koetella Suomea lähiviikkoina"

Tällä viikolla testatuista yhteensä 5 000 näytteestä 30 on ollut Lehtosen mukaan positiivisia. HUS-alueella kasvua on ollut noin 30–50 prosenttia viikossa.

Mitä mieltä HUSin Lasse Lehtonen on koronarajoituksista? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

Epävirallisen suosituksen mukaan 0,5 prosentin positiivinen osuus on jo kriittinen. Lehtosen mukaan positiivisten näytteiden osuus HUSissa on jo 0,8–0,9 prosentin luokkaa, ja määrä nousee koko ajan.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 29 uutta koronavirustartuntaa. Luku on suurempi kuin yhtenäkään heinäkuun päivänä. Tapauksista 28 oli uusia, edeltävän kahden viikon aikana ilmoitettuja tuoreita tapauksia.

Varmistettuja tautitapauksia on nyt 7512.

Virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Tämän hetkisten tietojen mukaan sairaalahoidossa puolestaan on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.