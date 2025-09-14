Suomen kanssa samassa alkulohkossa pelaava Ranska avasi lentopallon miesten MM-kisat murskavoitolla Etelä-Koreasta.
Hallitseva olympiavoittaja paketoi ottelun nopeasti erin 3–0 (25–12, 25–18, 25–16).
Ranskalaisten pisteykkönen oli 16 pistettä takonut hakkuri Jean Patry. Hän päätti pisteeseen yli 45 prosenttia hyökkäyksistään. Passari Antoine Brizard syötti ottelussa neljä ässää.
MM-kisat kirvelevällä 2–3-tappiolla Argentiinalle aloittanut Suomi kohtaa seuraavassa ottelussaan tiistaina Ranskan. Lohkon kaksi parasta jatkaa kisojen 16 parhaan pudotuspelivaiheeseen.