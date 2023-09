Hurja sää MM-rallissa laittaa kuskin koville, Esapekka Lappi myönsi: "Totta kai hermostuttaa!"

Rajut vesisateet ovat muokanneet kisareittiä isolla kädellä. Vaikka viikonlopuksi on luvattu aurinkoisempaa keliä, ovat erikoiskokeet varmasti osin rujossa kunnossa.

– Ei se missään nimessä helppoa ole. Parille pätkälle piti tehdä uudet nuotit. Sitten kun ajaa pilven sisässä, eikä oikein näe, vettä sataa ja sitä paskavettä lentää urasta auton tuulilasille koko ajan. En tiedä, onko nuotit ihan kohdallaan. Kai sinne on lähdettävä vähän katselemaan, Lappi mietti kisan alla MTV Urheilulle.

Kuljettajat nuotittivat osan reitistä jo maanantaina, jolloin Daniel-myrsky teki vasta tulojaan kisapaikka Lamían ympäristöön. Lapin on vaikea aprikoida, mikä olisi paras taktiikka kilpailua varten.

– Se ei tarvitse kuin yhden mutaisen kohdan, joka yllättää kuivan osuuden jälkeen. Sitten heilahtaa heti. Aika tavalla arvuuttelua se on ja varmasti tilanteita tulee itse kullekin paljon. En oikein osaa sanoa, miten pitää lähteä ajamaan, Lappi sanoi.

Rallia valmistavat testit Lappi ajoi rutikuivissa olosuhteissa. Vielä viime viikolla Kreikka kärvisteli metsäpalojen kourissa, mutta nyt tilanne on toinen.

– Ihan hyvä luotto on kaikesta huolimatta. Hirveästi porukka haluaa vertailla viime vuoteen, kun Hyundai otti kolmoisvoiton ja Toyota oli vaikeuksissa. Sen voi kuitenkin unohtaa. Ei varmasti mene samalla tavalla tänä vuonna, oli keli sitten mikä tahansa, Lappi kertoi.

– En usko sellaiseen ylivoimaan meidän tallimme osalta. Toyota on tehnyt paljon töitä viime vuoden jälkeen, jotta auto toimii myös liukkaalla. Testit menivät hyvin, mutta silloin ajettiin 40 asteen lämmössä. Fiilis on hyvä, ei se siitä ole kiinni. Totta kai jännittää ja hermostuttaa olosuhteet, kun ei tiedä, mitä on tulossa.