Hurja onnettomuus Suomessa rakennetulla megaristeilijällä

Matkustaja loukkaantui vesiliukumäen lasipaneelin rikkouduttua Icon of the Seas -aluksella, kertovat mediat.
Varustamo kertoi lausunnossaan, että onnettomuus tapahtui kun matkustaja oli laskemassa liukumäkeä.
Hänen tilansa on varustamon mukaan vakaa. Putken muotoinen vesiliukumäki suljettiin onnettomuuden jälkeen tutkimuksia varten.
Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt video, jossa sanotaan näkyvän kyseinen rikkoutunut vesiliukumäki. Videolla näkyy, kuinka vettä valuu liukumäestä kannelle.
Videolla kuuluu myös, miten kannella olevat ihmiset huutavat ”Pysäyttäkää liukumäki, pysäyttäkää liukumäki”
Onnettomuus tapahtui torstaina. Alus oli lähtenyt Yhdysvaltojen Miamista Karibian-risteilylle.
Suomessa Turun telakalla rakennettu Icon of the Seas jakaa maailman suurimman risteilyaluksen tittelin Star of the Seas -aluksen kanssa.
Icon of the Seas -alus on 365 metriä pitkä ja siihen mahtuu 5 610 matkustajaa.