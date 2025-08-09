Hurja onnettomuus Suomessa rakennetulla megaristeilijällä

AOP Icon of the Seas
Matkustaja loukkaantui vesiliukumäen rikkouduttua.The Mega Agency
Julkaistu 43 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Matkustaja loukkaantui vesiliukumäen lasipaneelin rikkouduttua Icon of the Seas -aluksella, kertovat mediat.

Varustamo kertoi lausunnossaan, että onnettomuus tapahtui kun matkustaja oli laskemassa liukumäkeä.

Hänen tilansa on varustamon mukaan vakaa. Putken muotoinen vesiliukumäki suljettiin onnettomuuden jälkeen tutkimuksia varten.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt video, jossa sanotaan näkyvän kyseinen rikkoutunut vesiliukumäki. Videolla näkyy, kuinka vettä valuu liukumäestä kannelle.

Videolla kuuluu myös, miten kannella olevat ihmiset huutavat ”Pysäyttäkää liukumäki, pysäyttäkää liukumäki”

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Onnettomuus tapahtui torstaina. Alus oli lähtenyt Yhdysvaltojen Miamista Karibian-risteilylle.

Suomessa Turun telakalla rakennettu Icon of the Seas jakaa maailman suurimman risteilyaluksen tittelin Star of the Seas -aluksen kanssa.

AOP Icon of the SeasIcon of the Seas -alus on 365 metriä pitkä ja siihen mahtuu 5 610 matkustajaa.Jaakko Stenroos/All Over Press

Lisää aiheesta:

Video: Tyttö putosi risteilyalukselta mereen, isä hyppäsi perään – "Se oli nopeaa toimintaa"Video näyttää kauhunhetket New Yorkissa: Suuri purjealus törmäsi kohtalokkaasti Brooklynin siltaanSuomalaisvalmisteisesta loistoristeilijästä leviää hurja väite – kokeneelta merikapteenilta täystyrmäys videon tilanteestaSuomessa rakennettu jättiristeilijä koki hurjan "Titanic-hetken" AlaskassaNäin traaginen turma loistoristeilijällä tapahtui: Isoisän käsistä kuolemaan pudonnut lapsi oli vasta 1,5-vuotias Chloe – silminnäkijät todistivat äidin järkytystäYksi kuoli ja neljä loukkaantui maailman suurimman risteilijän pelastusharjoituksessa
Veneet ja laivatOnnettomuudetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Veneet ja laivat