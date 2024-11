Suomalaisvalmisteisesta loistoristeilijästä leviää hurja väite – kokeneelta merikapteenilta täystyrmäys videon tilanteesta

MTV Uutiset kertoi maanantaina Kanariansaarten Teneriffan lähellä myräkkään joutuneesta risteilijästä, joka olisi kallistunut jopa 45 asteen kulmaan 7. marraskuuta. Barcelonasta Atlantin yli Miamiin matkalla ollut alus saapui määränpäähänsä sunnuntaina kahden viikon risteilyn päätteeksi.

Kameraone-palvelun välittämältä videolta on nähtävillä vaarallisen näköinen tilanne vinossa olevan laivan käytävältä.

Väite hurjasta kallistuskulmasta levisi uutisiin Kennedy News & Median välittämästä matkustajan haastattelusta, jossa puhuttiin 45 asteen kulmasta sekä Titanicin kaltaisista tunnelmista. Aluksella jopa väitetysti soitettiin Titanicin tunnuskappaleena tunnettua Celine Dionin hittiä.

Alus valmistettu Turussa

Kyseessä on Royal Caribbean -varustamon operoima Explorer of the Seas -risteilijä. 311-metrinen aikansa huippuristeilijä valmistettiin Turun telakalla vuosien 1999 ja 2003 välisenä aikana.

MTV Uutiset pyysi haastattelua Meyer Turun telakalta, josta kerrottiin, että laivan käytön aikaisiin kysymyksiin vastaa omistaja eli varustamo.

Royal Caribbean International ei ole vastannut MTV Uutisten sähköpostitse lähettämään kommenttipyyntöön.

Asiantuntija toppuuttelee

Vaikka kallistus johtikin yhden ihmisen loukkaantumiseen ja laivan sisustuksen uudelleen järjestelyyn, on kansainvälisessä mediassa kiertänyt väite 45 asteen kallistuskulma jyrkästi liioiteltu.

Näin sanoo kokenut merikapteeni ja merenkulkuneuvos Markku Mylly, joka on myös toiminut Euroopan meriturvallisuusviraston sekä Suomen Merenkulkulaitoksen pääjohtajana.

MTV Uutiset pyysi Myllyä katsomaan aluksella kuvatun videon. Hän kiinnittää videossa huomiota siihen, kuinka matkustajat liikkuvat suhteellisen rauhallisesti ja hallitusti kallistuneella aluksella.

Myllyn mukaan aluksen kallistuskulma ei ainakaan videon kuvaamishetkellä ole "missään tapauksessa" 45 astetta, vaan korkeintaan 10–20 astetta.

– Jos kallistuma on 45 astetta, ihmiset eivät kävele aluksella videon osoittamalla tavalla, vaan liikkuminen on tosi vaikeaa. Silloin on tukeuduttava seiniin ja muihin rakenteisiin, jotta pääsee eteenpäin.

Kovat kallistumat harvinaisia

Myllyn mukaan 45 asteen kallistuma on mahdollinen, mutta hyvin harvinainen tapahtuma risteilijällä. Alusta navigoitaessa päällystö huomioi meriolosuhteet ja aallokon suunnan, jotta vältytään merkittäviltä kallistumilta.

Alukset kyllä kestävät hetkellisesti merkittäviäkin, jopa yli 45 asteen kallistumia, mutta niistä ei selvitä ilman harmeja.

– Risteilijöillä kalusteet, myyntiartikkelit ja muut irtonaiset esineet liikkuvat voimakkaasti ja aiheuttavat merkittäviä vahinkoja, Mylly sanoo.