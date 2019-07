Näin traaginen turma loistoristeilijällä tapahtui: Isoisän käsistä kuolemaan pudonnut lapsi oli vasta 1,5-vuotias Chloe – silminnäkijät todistivat äidin järkytystä

Poliisi: Isoisä horjahti

Satamaviranomainen on vahvistanut, että laivan ikkuna oli auki, mutta South Bendin poliisi on kiistänyt tiedot, joiden mukaan isoisä olisi pitänyt lasta ikkunan ulkopuolella.

Järkyttyneet silminnäkijät kertoivat, kuinka he kuulivat tytön äidin kovaa kirkumista tytön pudottua ikkunasta.

Isä työskentelee poliisina

Perhe aikoo pysyä Puerto Ricossa, kunnes tapauksen tutkinta on valmis. Viranomaisten mukaan perhettä ei ole vielä pystytty kuulemaan onnettomuudesta.

Laiva rakennettu Suomessa

Freedom of the Seas on rakennettu Turun telakalla ja se teki neitsytmatkansa vuonna 2006.