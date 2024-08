Hurja näkymä – Suomi menettämässä pullean kultasuonen

– Ongelma on, että ei löydetä urheilijoita. Se on ensimmäinen, että pitää löytää pohjaa. Pitää alkaa kasvattaa alustaa, Leo-Pekka Tähti sanoo.

Pariisin paralympialaisiin matkaava Tähti on nähnyt monet arvokisat. Hänen ensimmäisissä paralympialaisissaan Ateenassa 2004 Suomen joukkueen koko oli peräti 86 urheilijan kokoinen. Nyt Joukkue on kutistunut 16 urheilijan suuruiseksi.

– Kyllä se totta kai huolestuttaa ja (joukkueen koko) jostakin kertoo. Asiat on pikkaisen huonosti, Tähti sanoo.

Yksi syy on myös laajempi taso maailmalla.

– Paralympialaisiin on tänä päivänä entistä vaikeampi päästä. Esimerkiksi meidän luokassa joudutaan jättämään joitain top 10 ja jopa top 5 -urheilijoita pois, sillä he eivät ole saaneet kisapaikkaa. Kriteerit ovat myös kovat, Tähti osaa kertoa.

Suomen joukkueen koko on laskenut jatkuvasti huipuvuosista, ja trendi näyttää jatkuvan. Tulevaisuudessa paralympialaisiin saattaa lähteä alle kymmenen urheilijan nippu.

– Lisää urheilijoita tarvitaan, on myös Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Raution viesti.

– Yhteistyötä kuntoutuslaitosten, koulujen ja kuntien kanssa, että me löydämme ne urheilijanalut, jotka haluavat urheilijoiksi. Ihan kuten urheilussa yleensä – me tarvitsemme enemmän liikkujia, jotta löytyy niitä urheilijoita, Rautio kertoo.

– Tarvitaan tietoisuutta, että on mahdollisuuksia (urheilla).

Kuuden mitalin tavoite

Ratakelauksessa Suomi on ollut pitkään huipulla, ja myös Pariisin kisoista tavoitteena on saada mitaleita.

Tokion paralympialaisista Tähti kelasi 100 metriltä hopeaa. Tälläkin kertaa Tokiossa kultaan rynninyt Thaimaan Paeng-nuea Athiwat on suosikki. Hänen ME-aikansa on 13,52.

– ME-aika ei kuitenkaan riitä välttämättä voittoon asti. Mitali on tavoitteena. Tarkoitus on haastaa maailman ykkönen, Tähti sanoo.

Suomi on vuosien saatossa kahminut paralympialaisista hurjan mitalisaaliin: 155 kultamitalia, 150 hopeamitalia ja 166 pronssia, eli yhteensä arvolaattoja on voitettu 471 kappaletta. Tänäkin vuonna menestystä voi odottaa, vaikka Suomen joukkue on kooltaan pieni.