Hurja arvio dopingkäyttäjien määrästä maastohiihdossa – "Kuulostaa pelottavalta"

Malm on työskennellyt 15 vuoden ajan veridopingia paljastavan testin parissa. Hän arvioi, että jopa 20 prosenttia maastohiihdon maailmancupissa kisaavista hiihtäjistä voi olla dopingkäyttäjiä.

– Se on valitettavasti aika todennäköistä. Luvut ovat kymmenen ja 19 prosentin välillä, se on siinä välillä. Mutta kenelläkään ei ole sanottavaa vastaan sille, että huipputasolla olisi 10-20 prosenttia doupattuja, Malm sanoi.

Ruotsalaisen mukaan prosentuaalinen vaikutus dopingista hiihdon terävimpään kärkeen on pieni, mutta seuraukset voivat olla merkittäviä.

– Se kuulostaa pelottavalta. Sitä pitää kuitenkin samalla muistaa, että kuinka pitkälle aikavälille tämä perustuu. Uskon silti, että nykypäivän urheilu on kaikkein puhtainta. Wada (maailman antidopingtoimisto) on tehnyt erittäin hyvää työtä ja paljastanut monet huijarit. Mutta tällainen metodi, joka voi vihdoin saada huijarit kiinni, on tärkein osa palapeliä, joka estää huijaamisen kokonaan, Olsson sanoi.