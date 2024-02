Karu tilasto Ruotsista – näin moni uskoo dopingin käyttäjiin maailmancupissa: "Sairasta, että pitää ajatella niin"

Kyselyyn vastasi nimettömästi 40 eri maiden hiihtäjää, joista peräti 52,5 prosenttia uskoi dopingin käyttäjiin, mikä on yli puolet vastaajista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On sairasta, että joutuu ajattelemaan niin. Se on hiukan traagista, mutta ymmärrän sen kyllä. Harmillista, että pitää huolehtia moisesta, jos joku on todella hyvä. Se ei kuitenkaan ole outoa, kun ottaa huomioon lajin historian, Edvin Anger totesi Sportbladetille.

Anger myöntää, että asiasta tullaan varmasti käymään spekulointia, mikäli tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa. Myös Maja Dahlqvist yllättyi kyselyn lopputuloksesta.

– Kuulostaa pelottavalta. Ehkä olen myös todella blondi ja sinisilmäinen, enkä usko kenenkään käyttävän dopingia. Se on tuntuu todella sairaalta, mutta asia voi hyvinkin olla niin, Dahlqvist summasi.

Frida Karlsson ja Linn Svahn eivät usko, että käyttäjiä olisi. Calle Halfvarsson oli puolestaan varma, että dopingia käytetään maailmancupissa.

– Niin on aina ollut. Olen sellainen henkilö, joka uskoo, että aina löytyy huijareita. Se on surullista, että asia on niin, mutta sen kanssa pitää vain elää, Halfvarsson sanoi.

– Aina joku huijaa. Maastohiihdolla on pitkä historia sen tiimoilta. On varmasti yksi tai kaksi, en usko, että se on levinnyt laajalle. En yllättyisi jos käyttäjiä olisi muutamia, brittihiihtäjä Andrew Musgrave komppasi.