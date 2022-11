Huonoihin yöuniin yhdistettiin uusi terveysriski

Silmänpaineen kohoaminen on tunnettu glaukooman riskitekijä. Silmänpaine nousee korkeimmilleen öisin makuuasennossa ja tämän vuoksi uniongelmat saattavat hyvinkin vaikuttaa glaukooman riskiin. Myös heikko unenaikainen hapensaanti voi mahdollisesti vaurioittaa näköhermoja suoraan.

Unen lisäksi kuitenkin moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, joten niitä kannattaa tulkita varoen.

Glaukooma on hitaasti etenevä näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus. Se yleistyy iän myötä ja valtaosa hoidettavista potilaista on yli 65-vuotiaita. Silmänpaineen alentaminen on ainoa tunnettu hoito glaukoomaan.