Huomenta Suomi löysi julkkiksilta yllättäviä taitoja – katso hauska vuosikooste

Viikonlopun Huomenta Suomi on löytänyt hyvin yleisönsä.

Viikonlopun Huomenta Suomi tarjosi myös vuonna 2024 monia taiteellisia, viihteellisiä, liikunnallisia ja maistuvia hetkiä – tuoreimpia uutisia unohtamatta. Ohjelman letkeä tyyli sai monesta julkisuuden henkilöstä esiin entuudestaan tuntemattomia puolia.

Näyttelijä ja ohjaaja Pamela Tola yllätti äänimaljahoidoillaan. Juontaja Teresa Meriläinen-Aholle kohosi tippa linssiin, kun Tola asetti hänen vatsalleen maljan, jota soitettiin pehmeällä malletilla. Maljan ääni alkoi resonoida kehossa tuoden hyvää oloa.

Monista suosikkiohjelmista tunnettu toimittaja-juontaja Vappu Pimiä valmisti suorassa lähetyksessä saaristolaisleipää. Hyvinvointivalmentaja, malli Karita Tykkä teki puolestaan terveellistä aamupalaa. Tykkä muistutti, että onnistuneeseen aamupalaan kuuluvat proteiinit, ravintoaineet ja terveelliset rasvat.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman yllätti mölkkytaidoillaan. Juontaja, selostaja Antero Mertaranta joutui myöntämään häviönsä.

Juontajapari Niina Backman ja Lorenz Backman pääsi kuumailmapallon kyytiin Helsingin ylle. Niina kertoi nousun tuntuneen vatsanpohjassa asti.

MTV:n Huomenta Suomi on ollut suomalaisten aamuissa vahvasti läsnä myös viikonloppuisin vuodesta 2022 lähtien. Viikonloppulähetysten kulutus on suurta, sillä Huomenta Suomen katseluosuus on viikonloppuina 30 prosenttia.

